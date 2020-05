Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aucun tribunal ne peut décider de l'action de la BCE, dit Conte Reuters • 06/05/2020 à 08:10









ROME, 6 mai (Reuters) - L'indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) est un fondement des institutions de l'Union européenne et aucun tribunal constitutionnel national ne peut décider ce qu'elle peut faire ou non, déclare le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, dans un entretien publié mercredi. La cour constitutionnelle allemande a donné mercredi trois mois à la BCE pour justifier les achats d'obligations d'Etat réalisés pour son compte par la Bundesbank, sous peine de voir celle-ci cesser ces achats et vendre son portefeuille de titres. "Il n'appartient à aucune cour constitutionnelle de décider ce que la BCE peut faire ou ne peut pas faire. Son indépendance est un pivot des traités européens, qui sont reconnus aussi par l'Allemagne", a dit Giuseppe Conte au quotidien Il Fatto Quotidiano. "Je trouve hors de propos qu'une cour nationale, même une cour constitutionnelle, demande à la BCE de justifier ses achats. Elle ne peut pas s'immiscer dans ces dispositifs", a-t-il ajouté. L'Italie, qui est à la fois l'un des pays les plus endettés de la zone euro et le plus durement touché à ce jour par l'épidémie de COVID-19, a vu ses rendements obligataires progresser ces dernières semaines en raison des doutes sur la solidarité européenne en matière de financement des mesures anti-crise. L'agence d'évaluation financière Fitch a dégradé mercredi dernier la note de crédit de l'Italie à un cran seulement au-dessus de la catégorie spéculative ("junk"). (Francesca Piscioneri et Giulia Segreti, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

