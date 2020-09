Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auchan va supprimer 1.088 emplois nets dans le cadre de son plan 2022 Reuters • 09/09/2020 à 10:41









PARIS, 9 septembre (Reuters) - Auchan AUCH.UL a annoncé mercredi que son plan de transformation des hypermarchés allait se traduire par la suppression de 1.088 emplois nets. Le distributeur français a lancé l'an dernier un plan baptisé Auchan 2022 qui vise à transformer en profondeur son offre et qui devrait lui permettre de réaliser des économies de l'ordre de 1,1 milliard d'euros. "Après une première étape de mise en oeuvre annoncée en janvier 2020, dont les premiers résultats sont tangibles, Auchan Retail France passe à la deuxième phase de son plan de transformation", écrit le groupe dans un communiqué. "Ce projet aboutira à la suppression nette de 1.088 emplois actuellement occupés (1.475 postes seront supprimés, dont 10 vacants, et 377 postes créés)", détaille le groupe. (Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.