Auchan : présente son projet de plan de départs volontaires

(CercleFinance.com) - Le groupe présente son projet d'entreprise ' Auchan 2022 '. Auchan Retail engage l'adaptation de son modèle, de son offre et de son organisation aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens.

L'ambition à l'horizon 2022 est de doubler le chiffre d'affaires alimentaire en commerce digital et de réaliser ainsi plus de 15 % du chiffre d'affaires global hors des hypermarchés et supermarchés.

La direction d'Auchan Retail a présenté ce jour, aux Instances Représentatives du Personnel (IRP) des structures juridiques concernées, un projet de plan de départs volontaires (PDV) concernant les salariés des fonctions ' siège ' et ' produits ' d'Auchan Retail, des fonctions ' siège ' et ' produits ' d'Auchan Retail France et des services d'appui de l'organisation commerciale territoriale des activités françaises.

Ce projet de plan de départs volontaires conduirait à la suppression nette de 517 emplois actuellement occupés (677 postes seraient supprimés dont 652 actuellement occupés et 135 postes seraient créés).

' Les actions engagées visent un retour à l'équilibre financier et un changement profond à horizon 2022, avec une ambition de 6 % de taux de marge d'EBITDA. En parallèle, l'entreprise poursuivra la réduction de ses coûts de fonctionnement. L'ambition à terme est de réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies de coûts ' indique le groupe.