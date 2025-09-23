Auchan-Le tribunal administratif de Lille invalide le PSE comprenant la suppression de 2.400 emplois

Le tribunal administratif de Lille a invalidé mardi le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la suppression de 2.400 emplois du géant des supermarchés Auchan, invoquant des irrégularités de procédure, tandis que le distributeur a déclaré faire appel.
Le tribunal a déclaré que le plan social aurait dû être approuvé par les représentants syndicaux de chacune des cinq composantes du groupe.
L'instance a également constaté des irrégularités de procédure dans la consultation des comités d'entreprise d'Auchan.
Dans un communiqué, Auchan a déclaré mardi faire appel de ce jugement.
Auchan, qui emploie plus de 50.000 personnes en France, n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.
(Rédigé par Dominique Vidalon ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
