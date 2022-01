Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Auchan envisagerait une nouvelle offre sur Carrefour information fournie par AOF • 05/01/2022 à 17:09



(AOF) - Auchan serait actuellement en pleine réflexion concernant une nouvelle offre pour prendre le contrôle de son rival Carrefour, a révélé ce mercredi Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier. En Bourse, le titre Carrefour gagne 3,02% à 16,19 euros.



Le cinquième acteur de la grande distribution en France aurait eu des contacts avec des sociétés de capital-investissement pour faire équipe en cas d'offre éventuelle. Des discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à une proposition, nuance cependant l'agence de presse.



Pour rappel, à la suite de discussions entamées au printemps dernier, la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, avait formulé en octobre une offre de 21,5 euros par action Carrefour. Cette offre valorise le groupe coté au CAC 40 à 16,5 milliards d'euros (contre 13,2 milliards d'euros aujourd'hui), mais elle n'avait pas convaincu son management en raison notamment de la difficulté d'évaluer les actifs de son concurrent, non coté en bourse.





