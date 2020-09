Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay : vise entre 420 et 425 ME d'euros de revenus en 2020 Cercle Finance • 16/09/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Aubay annonce ce soir, pour son premier semestre 2020, un résultat net des sociétés intégrées de 11,305 millions d'euros, en retrait de -1,6% en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires semestriel, pour sa part, progresse de +3,2%, et s'affiche à 214,78 millions d'euros. Le tout, pour un résultat opérationnel d'activité de 18,8 millions d'euros (-1,5%). 'Fort d'un meilleur premier semestre qu'anticipé au coeur de la crise, Aubay vise à réaliser en 2020, dans l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire, un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 ME, et une marge opérationnelle d'activité de 9%', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées AUBAY Euronext Paris +3.12%