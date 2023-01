Aubay vise des revenus 2023 entre 540 millions d'euros et 550 millions d'euros

(AOF) - Aubay a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 500 millions d’euros et publié un chiffre d'affaires record de 513,5 millions d’euros au titre de l’année 2022, en croissance purement organique de 9,1%. Cette performance se situe dans le haut de la fourchette de l’objectif de revenus entre 504 et 513 millions d’euros. Au quatrième trimestre, l’entreprise de services du numérique a enregistré une croissance organique de 6,5% qui intègre un effet calendaire défavorable (-1 jour).

Bénéficiant d'un excellent taux d'activité de 95,0% vs 94,1% en 2021, la marge opérationnelle d'activité se situera comme prévu dans la fourchette resserrée entre 10% et 10,5%.

" Cette performance témoigne de la bonne maîtrise du couple inflation salariale/prix de vente et continue de placer le groupe parmi les plus performants du secteur ", s'est félicité Aubay.

Le recrutement net s'est accéléré sur les trois derniers mois de l'année (+194 recrutements net) portant l'effectif à 7 819 collaborateurs, soit une hausse de 7% sur un an.

La demande des clients est toujours très bien orientée en ce début d'année dans toutes les zones géographiques. Aubay vise dans ce contexte " une nouvelle belle performance en 2023 ".

" En première approche ", l'entreprise de services du numérique anticipe une croissance organique comprise entre 5% et 7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 millions d'euros et 550 millions d'euros malgré un effet jour très défavorable : 2 jours de moins en 2023 par rapport à 2022. Il cible enfin une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.