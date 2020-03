Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay : suspension de l'objectif de CA 2020 Cercle Finance • 25/03/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Aubay annonce ce soir, pour l'exercice 2019, un résultat net part du groupe de 26,4 millions d'euros, à comparer à 27,3 millions en 2018. Le résultat opérationnel est pour sa part en légère hausse (+0,8%), à 39 millions d'euros. Avec des hausses respectives de +2,2% et +4,3%, le résultat opérationnel d'activité et le chiffre d'affaires s'affichent à 42,8 millions et 417,7 millions d'euros. 'L'objectif de Chiffre d'Affaires de 450 ME annoncé en janvier est suspendu. Le groupe communiquera des objectifs lorsque la situation [liée à la crise du coronavirus] sera stabilisée avec un minimum de visibilité', indique le groupe.

Valeurs associées AUBAY Euronext Paris +6.36%