Aubay: réduction du capital social

Cercle Finance • 02/01/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - La société de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé d'annuler 239.850 actions auto-détenues, soit environ 1,8% de son capital social avant réduction, ramenant le nombre d'actions à 13.064.446.



Cette opération, effective au 28 décembre, fait principalement suite aux rachats d'actions intervenus du 7 août au 22 décembre, dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire et dans les conditions du programme de rachat autorisé par l'AG du 16 mai.





Valeurs associées AUBAY Euronext Paris +1.08%