Aubay : la marge opérationnelle d’activité attendue dans le haut de la fourchette

(AOF) - Bénéficiant d’un bon taux d’activité de 94,1%, contre 93,4% en 2020, la marge opérationnelle d’activité 2021, attendue entre 10% et 10,5%, se situera dans le haut de la fourchette, a indiqué Aubay à l'occasion de l'annonce de ses revenus annuels. Aubay a publié un chiffre d’affaires de 470,6 millions d'euros, en croissance purement organique de 10,4%. Cette performance est supérieure à la borne haute de l’objectif fixé entre 465 et 470 millions d'euros qui avait déjà été revu à la hausse, pour la seconde fois, lors de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021.

L'entreprise de services du numérique a enregistré une croissance organique de 12,5% au quatrième trimestre.

Les effectifs, à fin décembre, sont en forte progression et s'élèvent à 7 306 collaborateurs à comparer à 6 562 fin décembre 2020, soit une hausse supérieure à 10%. Sur le seul dernier trimestre les effectifs ont augmenté de 205 collaborateurs.

Bénéficiant d'un contexte toujours très favorable pour Aubay et d'une demande robuste de la part des clients, le groupe vise " à nouveau une belle performance en 2022". En première approche, il cible une croissance organique comprise entre 7% et 9%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 504 et 513 millions d'euros, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

