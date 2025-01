Aubay, Interparfums, Stif...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Aubay

Aubay publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024 de 540,3 millions d'euros, soit une hausse organique de 1,2%, dont 3,3% au cours du second semestre. Le spécialiste des services numériques souligne que "ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice et que cette performance s'appuie sur un taux de productivité des consultants en hausse de 0,9 point à 93,7% et sur la poursuite de la hausse des prix de vente, qui ont compensé le léger recul de l'effectif".

FDE

FDE, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires sur le premier semestre de l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2024) de 15,5 millions d'euros en intégration globale. Il est en baisse comparé aux 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2024. "L'injection de gaz a repris fin octobre, dans un environnement de prix soutenu après une longue indisponibilité du réseau de transport GRTgaz. L'activité de production de gaz présente ainsi un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros au premier semestre 2025", précise la société.

Forsee Power

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'élève à 151,8 millions d'euros, contre 171,3 millions d'euros enregistrés en 2023. Le segment des véhicules lourds reste prépondérant avec des revenus de 135,5 millions d'euros alors que le segment des véhicules légers atteint 16,2 millions d'euros. L'arrêt progressif de l‘activité avec le client historique de la société (Iveco) a été compensé par le gain de nouveaux clients, toutefois la très forte baisse du prix des cellules s'est traduite par un léger recul du chiffre d'affaires annuel.

GTT

GTT a signé un accord d'assistance technique et de licence avec le chantier naval chinois Hengli Shipbuilding (Dalian), une entité du groupe Hengli, un conglomérat chinois majeur présent dans les secteurs de la pétrochimie, de l'énergie et de l'industrie manufacturière de pointe. Aucun détail financier n'a été divulgué concernant cet accord ; Celui-ci représente une nouvelle étape dans le déploiement des technologies de GTT en Chine.

High Co

High Co affiche au quatrième trimestre 2024 une marge brute légèrement meilleure qu'attendue à 14,97 millions d'euros (-16% à périmètre comparable et à taux de change constants). Pour le spécialiste marketing et communication, ce repli s'explique "essentiellement par la forte baisse des activités du pôle Agences & Régies (-37,2%) liée à Casino, avec cependant aussi un repli des activités Mobile à 4,5% mais une croissance annuelle "soutenue" du pôle Activation à 7% (-5,7% au quatrième trimestre). En 2024, la marge brute est en repli de 7% à 69,16 millions d'euros.

Interparfums

Avec un chiffre d'affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 millions d'euros, Interparfums atteint ses objectifs sur l'ensemble de l'année 2024 : le chiffre d'affaires s'élève à 880,5 millions d'euros, en hausse de 10,3% à devises courantes et constantes par rapport à l'exercice 2023. "Cette performance reflète une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille et une première année extrêmement positive sur les parfums Lacoste", explique le fabricant de parfums.

Invibes Advertising

Dans un environnement toujours difficile et exigeant, Invibes Advertising enregistre au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 8,7 millions d'euros, en baisse de 16% par rapport au quatrième trimestre 2023 en base pro forma. Sur l'année 2024, le chiffre d'affaires ressort à 26,4 millions d'euros, soit une baisse de 6%. En outre, les marchés scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) confirment leur dynamisme avec 4 trimestres de croissance permettant d'enregistrer une croissance sur l'année 2024 de 19% sur ces marchés.

Stif

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Stif s'élève à 61,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2024, en progression de 72,3% par rapport à l'exercice 2023. Comme annoncé précédemment, cette forte croissance reflète la montée en puissance de la commercialisation des produits dédiés à la protection des BESS (Battery Energy Storage System). Sur ce segment, Stif enregistre un chiffre d'affaires 2024 de 29,3 millions d'euros, contre 4,5 millions d'euros pour l'exercice 2023. Cette activité représente 47,8% du chiffre d'affaires total réalisé par le groupe à fin 2024.

Voltalia

Voltalia a été sélectionné par Copel Get, filiale de Copel, l'une des principales entreprises de services publics du Brésil, pour les services de maintenance de six parcs éoliens situés dans le Rio Grande do Norte. L'accord, d'une durée de cinq ans, porte sur une capacité installée totale de 940 mégawatts dans les complexes de Brisa Potiguar, Cutia et Bento Miguel, São Bento do Norte, Jandaíra, Aventura et Santa Rosa Mundo Novo. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.