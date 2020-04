Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay : hausse de +5,9% du CA au premier trimestre Cercle Finance • 22/04/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Aubay annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 111,4 millions au premier trimestre, en progression de +5,9% dont +1,7% en organique, malgré les effets d'un confinement qui a débuté début mars pour l'Italie et mi-mars pour les autres zones. 'L'exercice 2020 avait parfaitement débuté avec des indicateurs opérationnels tous bien orientés et une activité légèrement supérieure aux anticipations du groupe. Le Groupe bénéficie également de consolidation en France depuis le premier janvier de la société Quantic', précise le groupe. 'La pandémie aura mécaniquement un impact plus fort sur le deuxième trimestre que sur le premier. Sur la base d'une hypothèse de stabilisation de la situation actuelle, la projection de chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre est actuellement de 97 ME, soit un recul limité en données publiées de 6%', indique par ailleurs Aubay s'agissant de ses perspectives immédiates.

Valeurs associées AUBAY Euronext Paris +1.58%