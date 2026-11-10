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AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 02 au 05 novembre 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
information fournie par Actusnews 10/11/2026 à 18:00

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PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. ( https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees ).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383)
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Nov-26 FR0000063737 2 107 52,2054 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Nov-26 FR0000063737 1 397 52,1860 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Nov-26 FR0000063737 304 52,4553 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 2-Nov-26 FR0000063737 292 51,5000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-26 FR0000063737 2 165 52,6957 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-26 FR0000063737 1 444 52,6202 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-26 FR0000063737 316 52,3000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 3-Nov-26 FR0000063737 306 52,1846 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-26 FR0000063737 608 52,9992 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-26 FR0000063737 387 53,0000 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-26 FR0000063737 352 53,0000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 4-Nov-26 FR0000063737 319 53,0000 AQEU
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-26 FR0000063737 2 094 52,9540 XPAR
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-26 FR0000063737 1 396 52,5713 CEUX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-26 FR0000063737 334 52,4000 TQEX
AUBAY 969500KGFSDP6UUKIA67 5-Nov-26 FR0000063737 308 52,4000 AQEU

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 530 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 601,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJiaZ5yaaGjGyWpxYp5tb5VlZmiUmWbFbmTLx5Vxk5ybnWmRnGZjm5WSamlimGho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101332-information-reglementee-rachat-d_actions-du-02-11-au-05-11-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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