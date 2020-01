Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay : croissance organique de 4,3% en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 07:34









(CercleFinance.com) - Aubay affiche au titre de son exercice 2019 un chiffre d'affaires de 417,8 millions d'euros, en croissance organique de 4,3%, 'malgré une base de comparaison élevée et des facteurs exogènes ponctuellement défavorables au quatrième trimestre en France'. Rappelant que son objectif de marge opérationnelle d'activité 2019 était fixé dans une fourchette de 9,5% à 10,5%, le groupe de services informatiques anticipe d'ores et déjà que celle-ci se situera dans le milieu de l'objectif, soit autour de 10%. Estimant que 'l'activité reste dynamique et bien orientée en ce début d'année, portée par une demande soutenue de la part des principaux clients', Aubay vise pour 2020 un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, soit une hausse de 8%.

Valeurs associées AUBAY Euronext Paris 0.00%