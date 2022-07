Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay: croissance organique de 10% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Aubay affiche pour son deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 128,9 millions d'euros, en croissance à périmètre constant de 10,1%, soit son cinquième trimestre consécutif de croissance organique à deux chiffres.



'Cette belle performance repose sur un flux d'affaires record permettant au groupe de rester sélectif dans le choix des projets et des missions proposés aux consultants. Aucun signe de ralentissement n'est visible à ce jour', affirme la société de services informatiques.



Aidée par un effet calendaire favorable et des indicateurs au vert, la marge opérationnelle d'activité semestrielle devrait se situer autour de 10%. Aubay vise désormais pour 2022 le haut de la fourchette de son objectif de chiffre d'affaires, soit 513 millions d'euros.





