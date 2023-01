Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay: croissance de 9% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Aubay indique avoir réalisé un chiffre d'affaires record de 513,5 millions d'euros au titre de l'année 2022, en croissance purement organique de 9,1%, une performance dans le haut de sa fourchette cible qui allait de 504 à 513 millions.



Bénéficiant d'un taux d'activité de 95% contre 94,1% en 2021, la société de services informatiques estime que sa marge opérationnelle d'activité se situera comme prévu dans la fourchette resserrée entre 10% et 10,5% sur l'année écoulée.



Pour 2023, Aubay anticipe une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel entre 540 et 550 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.





Valeurs associées AUBAY Euronext Paris +0.78%