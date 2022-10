Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aubay: croissance de 8% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 15:45









(CercleFinance.com) - Aubay annonce avoir réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 120,9 millions d'euros, en hausse de 8,4% à périmètre constant, 'le niveau d'activité demeurant élevé à la faveur d'une demande de la part des clients toujours soutenue'.



'Comme prévu, le recrutement net s'est accéléré au cours du troisième trimestre avec 183 nouveaux talents', souligne la société de services informatiques, qui pointe aussi un taux d'activité des consultants élevé à 95,9%, contre 95% un an plus tôt.



Aubay se dit confiant sur sa capacité à atteindre la borne haute de son objectif de chiffre d'affaires à 513 millions d'euros, et resserre par le haut sa fourchette de marge opérationnelle d'activité à entre 10% et 10,5%, contre précédemment 9,5% à 10,5%.





