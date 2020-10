AUBAY confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Aubay a enregistré un chiffre d'affaires de 99,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en hausse de 0,6 % en données publiées et en baisse de 2,7 % à périmètre constant. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année est en hausse de 2,4% en données publiées et en baisse de 1,3% en données comparables. En France, le groupe observe que la demande est revenue à un niveau proche de la normale à partir de septembre. A l'international, le groupe a signé plusieurs contrats importants en Italie et observé une demande en constante amélioration dans tous les secteurs d'activité.

La reprise de l'activité a donc entraîné une amélioration du taux de productivité à 94,5% contre 92,8% l'année précédente à périmètre constant et hors mesures de chômage partiel.

Aubay a confirmé les objectifs annoncés lors de la présentation des résultats semestriels, à savoir un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 millions d'euros et une marge d'exploitation des activités ordinaires de 9%.

