Aubay confirme ses objectifs 2023

Enfin, Aubay a confirmé ses objectifs annuels. Il prévoit une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, soit une fourchette de 540 millions d'euros à 550 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer entre 9,5% et 10,5% du chiffre d'affaires.

Au 30 juin 2023, les effectifs s'élèvent désormais à 7 841 collaborateurs, comparé à 7 442 un an plus tôt. Cependant, ils ont légèrement diminué par rapport à la fin du premier trimestre 2023, en raison d'un marché de l'emploi toujours tendu.

(AOF) - Aubay a publié, pour son deuxième trimestre, un chiffre d’affaires de 131,9 millions d'euros en hausse de 2,3% à périmètre constant. Il a reculé de 1,3% à l'international et progressé de 5,9% en France. " Cette évolution est globalement en ligne avec les attentes du Groupe compte tenu d’un calendrier du deuxième trimestre défavorable (-2 jours ouvrés vs T2 2022) qui impacte ponctuellement comme anticipé la croissance ", précisé l’entreprise de services numériques.

