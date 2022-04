Aubay confirme ses objectifs 2022

(AOF) - Aubay a réalisé au premier trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires de 129,5 millions d'euros, en progression organique de 11,7%. La performance reste homogène entre la France et l’International avec une croissance respective de +11,4% et +12,1%. " La croissance à deux chiffres, supérieure au marché de référence, s’explique par une demande très soutenue, toujours en hausse, par de nombreux succès commerciaux avec notamment l’ouverture de nouveaux comptes clients sur les principales zones ", a expliqué l'entreprise de services du numérique.

Les prix de vente sont également orientés à la hausse, et permettent de compenser une tendance à l'inflation sur les salaires.

Les effectifs, à fin mars, s'élèvent à 7 350 collaborateurs à comparer à 6 673 collaborateurs un an plus tôt et 7 306 à fin décembre 2021. " La dynamique de recrutement est restée bonne, compte tenu des départs traditionnels du début d'année, et malgré une hausse du turn-over qui revient à des niveaux normatifs d'avant crise ", a précisé Aubay. Le groupe est d'ailleurs légèrement en avance sur son plan de marche.

Le taux de productivité des consultants s'établit à 95% contre 93,3% un an plus tôt.

" Le plan de marche et les objectifs du groupe sont clairement confirmés tant pour le premier semestre que pour l'exercice en cours ", a souligné la firme technologique. Elle cible toujours une croissance organique comprise entre 7% et 9%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 504 millions d'euros et 513 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.