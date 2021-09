Aubay affiche une marge opérationnelle semestrielle record : 9,6%

(AOF) - Le résultat net part du groupe d'Aubay a augmenté de 38% à 15,58 millions d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle d'activité de 9,6% (contre 8,7% un an auparavant) constitue la meilleure performance jamais atteinte pour un premier semestre dans toute l'histoire du groupe. " Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet, fruit notamment d'un taux d'activité des consultants de 93,8%, à comparer à 92,7% au 30 juin 2020 ", explique l'entreprise de services du numérique.

Après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 4,3 millions d'euros, la trésorerie nette au 30 juin 2021 à 44 millions d'euros est stable et devrait sensiblement progresser pendant le second semestre.

Les effectifs sont toujours en progression et pourraient franchir les 7 000 collaborateurs à court terme.

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé d'un acompte sur dividende de 0,34 euro par action au titre de 2021. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2021.

S'agissant de ses perspectives, le management affiche une grande confiance en l'atteinte des objectifs 2021, révisés à la hausse en juillet, qui sont un chiffre d'affaires compris entre 456 millions d'euros et 465 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.