Au troisième trimestre 2023, le taux de chômage augmente de 0,2 point

(AOF) - Au troisième trimestre 2023, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 64 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage augmente ainsi de 0,2 point, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte). Il augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi‑2015 (-3,1 points).

Sur le trimestre, le taux de chômage augmente de 0,7 point pour les 15-24 ans, à 17,6%, presque à son niveau d'un an auparavant (-0,1 point). Pour les 25-49 ans, il augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an, à 6,7%. Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est stable sur le trimestre et sur un an, à 5,1%.

Sur le trimestre, le taux de chômage des femmes augmente de 0,3 point, à 7,4%, et rejoint le taux de chômage des hommes, qui est quasi stable sur le trimestre (+0,1 point).