Au sommet de l'Apec, Xi et Poutine fustigent le "protectionnisme" occidental

Le président chinois Xi Jinping s'est engagé mercredi à tenir tête au protectionnisme en matière de commerce, tandis que son homologue russe Vladimir Poutine a fustigé les sanctions imposées par les pays occidentaux.

Les deux dirigeants ont fait ces déclarations lors de discours prononcés à l'ouverture du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Ap ec ) qui se tient à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent rencontrer jeudi le président américain Donald Trump en marge du sommet pour des discussions lors desquelles les trois chefs d'Etat devraient aborder les guerres en Iran et en Ukraine, ainsi que les questions du commerce, de l'IA et des armes nucléaires.

L e président chinois a accueilli Donald Trump en personne à l'aéroport de Shenzhen, un geste rare de la part de Xi Jinping envers un dirigeant étranger. Le locataire de la Maison blanche avait lui-même accueilli Xi Jinping sur la base aérienne d'Andrews en septembre.

Sur le tarmac, les deux dirigeants se sont donné l'accolade et ont échangé quelques mots avant de rejoindre leur cortège.

"La Chine est un pays d'étiquette et a pour tradition de rendre la courtoisie reçue", a expliqué le président Xi cité par l'agence de presse Chine nouvelle. Le dirigeant chinois a ajouté se réjouir de discuter des relations sino-américaines, de la coopération dans la région Asie-Pacifique et de la situation internationale.

Donald Trump a lui salué les entretiens passés avec son homologue chinois qui ont tous été "très plaisants" jusqu'ici, selon Chine nouvelle.

Les deux hommes doivent participer à la photo de groupe du sommet avant un banquet en compagnie des autres dirigeants.

"ECHO DANS LES PAYS DU SUD"

Lors de son discours inaugural , Xi Jinping a appelé à soutenir ce qu'il a décrit comme un "commerce libre et ouvert", sans barrières à l'investissement.

Ces remarques interviennent alors que les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles restrictions à l'accès de la Chine aux puces destinées à l'intelligence artificielle (IA) produites par des compagnies comme Nvidia.

"Nous devons défendre avec fermeté le système commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l'Organisation mondiale du commerce est le pilier central, soutenir le libre-échange et l'ouverture des échanges et des investissements, et préserver la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales", a dit le dirigeant chinois.

S on discours "devrait trouver un écho dans les pays du Sud et renforcer les efforts de Pékin pour différencier sa stratégie technologie de celle de Washington", observe George Chen, associé et directeur du pôle numérique chez The Asia Group.

Vladimir Poutine, qui s'est exprimé après Xi Jinping, a déclaré que l'Europe connaissait un "déclin humiliant" et que les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine avaient échoué, rendant son pays plus fort.

"L'expérience a montré que les outils traditionnels de dominance économique et la coercition de facto étaient finies puisqu'elles ont perdu une grande partie de leur force d'intimidation", a dit le chef du Kremlin.

"Bien que les sanctions, les droits de douane et les restrictions imposées sur les exportations aient encore un certain effet dissuasif, ils ne peuvent pas arrêter la croissance, sans parler d'écraser les économies de leurs concurrents."

Vladimir Poutine a estimé que le monde était "marqué par une économie mondiale fragmentée et par des risques politico-militaires croissants", ajoutant toutefois que les désaccords entre les pays pouvaient être réglés en "s'asseyant autour de la table".

"C'est pourquoi je m'attends à ce que la réunion trilatérale entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis mène à de possibles grandes avancées", a-t-il dit.

L es dirigeants australien, canadien et sud-coréen ont été accueillis au sommet de l'Apec par des danseurs et une garde militaire.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi n'a pas eu droit à ces honneurs, se faufilant directement dans sa voiture à sa descente de l'avion.

Les relations entre Pékin et Tokyo se sont envenimées après que le gouvernement japonais a avancé la possibilité de mobiliser ses soldats en cas d'offensive chinoise sur Taïwan.

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LE POINT sur le sommet de l'Apec et les rencontres diplomatiques attendues à Shenzhen ( Full story )

(Liz Lee à Shenzhen, rédigé par Farah Master et Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)