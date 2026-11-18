Au sommet de l'Apec, Xi appelle à un commerce libre et ouvert

Le président chinois Xi Jinping a appelé mercredi à soutenir ce qu'il a décrit comme un "commerce libre et ouvert", sans barrières à l'investissement, dans un discours prononcé en ouverture du sommet de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Les remarque de Xi Jinping interviennent alors que les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles restrictions à l'accès de la Chine aux puces destinées à l'intelligence artificielle (IA) produites par des compagnies comme Nvidia.

"Nous devons défendre avec fermeté le système commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l'Organisation mondiale du commerce est le pilier central, soutenir le libre-échange et l'ouverture des échanges et des investissements, et préserver la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales", a dit le dirigeant chinois.

Xi Jinping était à l'ouverture du sommet de l'Apec, qui se tient à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Il rencontrera les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Apec dans la soirée.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Shenzhen dans la nuit de mardi à mercredi. Le président américain Donald Trump est attendu plus tard dans la journée.

Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump doivent mener jeudi des discussions lors desquelles ils devraient aborder les guerres en Iran et en Ukraine, ainsi que les questions du commerce, de l'IA et des armes nucléaires.

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LE POINT sur le sommet de l'Apec et les rencontres diplomatiques attendues à Shenzhen ( Full story )

(Liz Lee à Shenzhen, rédigé par Farah Master et Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)