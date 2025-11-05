Au moins sept morts après l'écrasement d'un avion d'UPS dans le Kentucky, qui s'est transformé en boule de feu

Les 3 membres d'équipage et les 4 personnes au sol ont été tués

Onze personnes blessées au sol ont été transportées à l'hôpital

L'accident s'est produit peu après le décollage à destination d'Honolulu

Les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse en raison des incendies au sol

Un incendie sur une aile était visible sur une vidéo de l'avion au moment du décollage

(Refonte avec les dernières victimes, détails sur les expéditions dans les paragraphes 5-6) par David Shepardson, Chris Thomas et Lisa Baertlein

Un avion cargo gros porteur d'UPS s'est écrasé et s'est transformé en boule de feu peu après son décollage de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, tuant sept personnes, dont les trois qui se trouvaient à bord de l'appareil, et blessant 11 autres personnes au sol, ont indiqué les autorités.

Les flammes de l'accident, qui s'est produit peu avant le coucher du soleil, ont déclenché une série d'incendies au sol dans un corridor industriel adjacent à l'aéroport, ce qui a contraint les autorités à interrompre les opérations aéroportuaires pendant toute la nuit, selon les autorités.

L'aéroport de Louisville, qui abrite UPS Worldport - une plate-forme mondiale pour les opérations de fret aérien de l'entreprise et sa plus grande installation de manutention de colis dans le monde - devait rouvrir mercredi matin. Les débris de l'accident ont été éparpillés sur les deux pistes.

UPS a déclaré dans une alerte de service mardi soir que les délais de livraison prévus pour les colis aériens et internationaux "peuvent être affectées" par la perturbation.

"Des plans d'urgence ont été mis en place pour s'assurer que les envois arrivent à leur destination finale aussi rapidement que les conditions le permettent", a déclaré la société.

L'avion trimoteur a été ravitaillé en carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu. L'avion transportait un équipage de trois personnes, selon UPS UPS.N . Les autorités ont déclaré plus tard qu'aucun des membres de l'équipage n'avait survécu.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse en fin de soirée que quatre décès avaient été confirmés au sol et que 11 autres personnes blessées avaient été transportées à l'hôpital.

Par ailleurs, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le nombre total de morts s'élevait à au moins sept, et que le bilan devrait s'alourdir. Il avait déclaré auparavant que certains des survivants avaient subi des blessures "très importantes".

La chaîne de télévision WLKY, affiliée à CBS, a montré une vidéo de l'accident au moment où il s'est produit. Un incendie sur une aile était visible sur la vidéo lorsque l'avion a décollé, et une boule de feu est apparue lorsque l'avion a touché le sol. Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle située au-delà de la piste étaient en feu après l'accident, et une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel du soir.

"Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17 h 15, heure locale, le mardi 4 novembre, après avoir décollé de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky", a déclaré l'administration fédérale de l'aviation dans un communiqué.

L'une des principales questions que les enquêteurs vont se poser est de savoir pourquoi un moteur semble s'être détaché de l'avion avant le crash, a indiqué une personne informée de l'affaire, notant les rapports vidéo faisant état de débris sur le terrain d'aviation. La cause de l'incendie n'est pas non plus connue.

John Cox, pilote et expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que les enquêteurs devront chercher à comprendre pourquoi l'avion équipé de trois moteurs n'a pas pu voler après que le premier a pris feu.

"L'incendie est trop important pour un incendie de moteur normal", a déclaré John Cox. "C'est beaucoup trop important"

"Cet avion aurait dû voler avec deux moteurs. Nous devons maintenant déterminer ce qui l'a empêché de voler", a-t-il ajouté. Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux peu avant 19 heures (heure de l'Est) (0000 GMT) que des incendies étaient toujours en cours près de l'aéroport.

Les autorités ont émis un ordre de mise à l'abri pour toutes les localités situées dans un rayon de 8 km () de l'aéroport.

UN AVION DE 34 ANS EST IMPLIQUÉ DANS L'ACCIDENT

Les archives de la FAA montrent que l'avion impliqué dans le crash, un cargo MD-11, avait 34 ans. Boeing BA.N , qui a arrêté le programme MD-11 après l'avoir acquis lors de sa fusion avec McDonnell Douglas, a déclaré qu'il était préoccupé par la sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées, et qu'il apporterait un soutien technique à l'enquête.

Selon Flightradar24, l'avion, qui a commencé ses opérations avec UPS en 2006, avait effectué un vol de Louisville à Baltimore plus tôt dans la journée de mardi, avant de revenir à Louisville. Le vol de Louisville à Honolulu dure généralement 8 heures et demie, selon le service de suivi des vols.

L'avion est monté à une altitude de 175 pieds et a atteint une vitesse de 184 nœuds avant d'effectuer une descente brutale, selon les données de Flightradar24.

UPS a déclaré n'avoir pas encore confirmé de blessés ni de victimes à la suite de l'accident. Un porte-parole du National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré que le NTSB mènerait l'enquête et qu'il allait envoyer une équipe sur place.

Le NTSB prend généralement entre 12 et 24 mois pour mener à bien une enquête, établir une cause probable et émettre des recommandations afin d'éviter des incidents similaires.

UPS est le plus grand employeur de Louisville, qui emploie 26 000 personnes dans la région, selon la publication Louisville Business First.

Ses racines profondes dans la communauté s'étendent au-delà du nombre d'emplois.

"Je suis de tout cœur avec tous les employés d'UPS, car c'est une ville UPS", a déclaré Betsy Ruhe, membre du conseil municipal de Louisville, dont la circonscription comprend l'aéroport, lors de la conférence de presse. "Mon cousin est pilote chez UPS. Le partenaire de tennis de mon aide est pilote chez UPS. Le stagiaire de mon bureau travaille de nuit chez UPS pour payer ses études. Nous connaissons tous quelqu'un qui travaille chez UPS, et ils envoient tous des SMS à leurs amis, à leur famille, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Malheureusement, certains de ces messages resteront probablement sans réponse" L'aéroport de Louisville a indiqué que l'aérodrome était fermé après l'incident. L'accident risque de perturber les livraisons d'UPS et de ses principaux clients, notamment Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et les services postaux américains. Walmart et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.