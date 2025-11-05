Au moins quatre morts après l'écrasement d'un avion d'UPS dans le Kentucky, qui s'est transformé en boule de feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

On craint que les trois membres d'équipage ne soient morts; un décès et au moins 11 blessés ont été confirmés au sol

L'accident s'est produit peu après le décollage d'un vol à destination d'Honolulu

Les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse en raison des décès survenus au sol

L'incendie de l'aile était visible sur une vidéo de l'avion au moment du décollage

(Mise à jour avec le dernier bilan confirmé des victimes) par David Shepardson et Chris Thomas

Au moins quatre personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans l'accident d'un avion cargo gros porteur d'UPS UPS.N qui s'est transformé en une énorme boule de feu peu après son décollage mardi de Louisville, dans le Kentucky, ont annoncé les autorités. Les flammes du crash ont déclenché une série d'incendies au sol dans un corridor industriel adjacent à l'aéroport international, ce qui semble être à l'origine d'un des décès confirmés et des blessures de 11 personnes qui, selon les responsables de l'aéroport, ont été transportées à l'hôpital. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que certaines personnes souffraient de blessures "très importantes" et qu'il s'attendait à ce que le nombre de victimes augmente au fur et à mesure que le personnel d'urgence éteignait les incendies qui brûlaient encore près de l'aéroport. L'avion trimoteur avait fait le plein pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu. L'avion transportait un équipage de trois personnes, selon UPS. Les autorités fédérales ont déclaré que l'on craignait que toutes les personnes à bord ne soient décédées. Un porte-parole de l'aéroport de Louisville a déclaré plus tard qu'un quatrième décès avait été confirmé. La chaîne de télévision WLKY, affiliée à CBS, a montré une vidéo de l'accident au moment où il s'est produit. Un incendie sur une aile était visible sur la vidéo lorsque l'avion a décollé, et une boule de feu est apparue lorsque l'avion a touché le sol. Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle située au-delà de la piste étaient en feu après l'accident, et une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel du soir.

"Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17 h 15, heure locale, le mardi 4 novembre, après avoir décollé de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky", a déclaré l'administration fédérale de l'aviation dans un communiqué.

Les enquêteurs chercheront notamment à déterminer si le moteur s'est détaché avant l'accident, a indiqué une personne informée de l'affaire, notant les rapports vidéo faisant état de débris sur l'aérodrome.

John Cox, pilote et expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que les enquêteurs devront chercher à comprendre pourquoi l'avion équipé de trois moteurs n'a pas pu voler après que le premier a pris feu.

"L'incendie est trop important pour un incendie de moteur normal", a déclaré John Cox. "C'est beaucoup trop important." "Cet avion aurait dû voler avec deux moteurs. Nous devons maintenant déterminer ce qui l'a empêché de voler", a-t-il ajouté.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux peu avant 19 heures (heure de l'Est) (0000 GMT) que des incendies étaient toujours en cours près de l'aéroport.

Les autorités ont émis un ordre de mise à l'abri pour toutes les localités situées dans un rayon de 8 km de l'aéroport.

UN AVION DE 34 ANS EST IMPLIQUÉ DANS L'ACCIDENT

Les archives de la FAA montrent que l'avion impliqué dans le crash, un cargo MD-11, avait 34 ans. Boeing BA.N , qui a arrêté le programme MD-11 après l'avoir acquis lors de sa fusion avec McDonnell Douglas, a déclaré qu'il était préoccupé par la sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées, et qu'il apporterait un soutien technique à l'enquête.

Selon Flightradar24, l'avion, qui a commencé ses opérations avec UPS en 2006, avait effectué un vol de Louisville à Baltimore plus tôt dans la journée de mardi, avant de revenir à Louisville. Le vol de Louisville à Honolulu dure généralement 8 heures et demie, selon le service de suivi des vols.

L'avion est monté à une altitude de 175 pieds et a atteint une vitesse de 184 nœuds avant d'effectuer une descente brutale, selon les données de Flightradar24.

UPS a déclaré n'avoir pas encore confirmé de blessés ou de victimes suite à l'accident.

Un porte-parole du National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré que le NTSB mènerait l'enquête et qu'il envoyait une équipe sur place.

Le NTSB a généralement besoin de 12 à 24 mois pour mener à bien une enquête, déterminer les causes probables de l'accident et émettre des recommandations afin d'éviter des incidents similaires.

L'aéroport de Louisville abrite UPS Worldport, une plate-forme mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de livraison et son plus grand centre de traitement de colis au monde.

UPS est le plus grand employeur de Louisville, avec 26 000 emplois dans la région, selon la publication Louisville Business First.

Ses racines profondes dans la communauté s'étendent au-delà du nombre d'emplois. "Je suis de tout cœur avec tous les employés d'UPS, car nous sommes dans une ville UPS", a déclaré Betsy Ruhe, membre du conseil municipal de Louisville, dont la circonscription comprend l'aéroport, lors de la conférence de presse.

"Mon cousin est pilote chez UPS. Le partenaire de tennis de mon assistante est pilote chez UPS. Le stagiaire de mon bureau travaille de nuit chez UPS pour payer ses études. Nous connaissons tous quelqu'un qui travaille chez UPS, et ils envoient tous des SMS à leurs amis, à leur famille, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Malheureusement, certains de ces messages resteront probablement sans réponse."

L'aéroport de Louisville a indiqué que l'aérodrome était fermé après l'incident. L'accident risque de perturber les livraisons d'UPS et de ses principaux clients, notamment Amazon

AMZN.O , Walmart WMT.N et les services postaux américains. Walmart et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.