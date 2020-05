Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins huit morts dans l'attaque d'un hôpital de Kaboul où MSF gère une maternité Reuters • 12/05/2020 à 10:20









(Actualisé avec premier bilan) KABOUL, 12 mai (Reuters) - Huit civils ont été tués et plusieurs autres blessés mardi dans l'attaque d'un hôpital de Kaboul, où l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) gère une maternité, a-t-on appris auprès d'un responsable du ministère afghan de l'Intérieur. Des membres des forces de sécurité tentent de repousser l'attaque, a déclaré une source au ministère de l'Intérieur. Deux autres sources proches des services de sécurité ont déclaré que des explosions avaient été entendues sur le site. Peu d'éléments ont filtré à ce stade sur les auteurs de cette attaque. Les taliban ont déclaré ne pas en être à l'origine. L'hôpital Dasht-e-Barchi, dans un des quartiers les plus pauvres de la capitale afghane, dispose d'une centaine de lits, selon un porte-parole du ministère de la Santé. Sollicitée, MSF n'a pas répondu dans l'immédiat. Kaboul a été secoué ces derniers mois par une série d'attaques revendiquées par le groupe Etat islamique. Lundi, les forces de sécurité afghanes ont arrêté trois hauts responsables du groupe djihadiste en Asie du Sud, dont le chef régional du mouvement, Abou Omar Khorasani (Abdul Qadir Sediqi, Hamid Shalizi et Rupam Jain version française Henri-Pierre André et Claude Chendjou)

