Au Liban, les banques s'attendent à une restructuration de la dette

BEYROUTH, 13 janvier (Reuters) - La dette souveraine du Liban sera probablement restructurée de manière à ne pénaliser ni l'économie ni les épargnants et à assurer que les créanciers étrangers seront remboursés, a déclaré lundi Salim Sfeir, le président de l'Association des banques du Liban. Avec une dette publique de 89,5 milliards de dollars (80,5 milliards d'euros), dont 38% libellés en devises, le Liban est l'un des pays les plus lourdement endettés du monde par rapport à la taille de son économie. La situation économique s'est aggravée ces derniers mois en raison d'une pénurie de dollars qui a conduit les banques à prendre des mesures de restriction à l'accès aux dépôts et à limiter les transferts à l'étranger. "Il est probable que la dette sera restructurée d'une manière ou d'une autre mais sans que cela affecte les dépôts", a dit à Reuters Salim Sfeir, qui dirige la Banque de Beyrouth. Il a ajouté qu'une telle restructuration serait de la responsabilité d'un futur gouvernement, que les partis politiques n'ont pas réussi à constituer depuis la démission de Saad Hariri du poste de Premier ministre en octobre. "Tout ce que nous faisons, c'est de préserver la fortune du Liban au Liban. Sinon, elle va s'évaporer et le Liban se retrouvera sans les liquidités ou les devises nécessaires pour les produits de base", a ajouté Salim Sfeir. (Samia Nakhoul et Tom Perry, version française Marc Angrand)