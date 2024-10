Au Disney de Floride, le calme avant la tempête

A l'aéroport d'Orlando, en Floride, fermé en raison du passage de l'ouragan Milton, le 9 octobre 2024 ( AFP / GIORGIO VIERA )

Avant la fermeture exceptionnelle du plus grand parc Disney du monde, les touristes comptent bien profiter jusqu'au bout des manèges et des selfies avec Mickey alors que, dans quelques heures, l'ouragan Milton menace de frapper durement la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi.

La famille MacDonald est venue d'Ecosse au Disney World, si grand qu'il s'étend sur plusieurs petites villes, dont Lake Buena Vista, près d'Orlando. Sous des ponchos de plastique, ils défient la pluie avec entrain pour "profiter quelques heures" avant de s'enfermer à l'hôtel.

"On n'est pas inquiets, on a acheté de l'eau", relativise Emma MacDonald, qui, à 51 ans, effectue son deuxième voyage à Disney dans une région en train de se barricader.

Quelques jours à peine après le début de leurs deux semaines de vacances, la famille n'est pas déçue, confie-t-elle. De toute façon, "on ne peut rien faire".

Et, rappelle-t-elle, la situation est surtout difficile pour les habitants de Floride qui doivent évacuer en masse alors que Milton se rapproche et pourrait causer des inondations "catastrophiques" et "potentiellement mortelles" selon les autorités, deux semaines seulement après le passage déjà destructeur et meurtrier de l'ouragan Hélène.

"C'est pour eux qu'on a de la peine", dit Emma MacDonald.

Des visiteurs traversent le centre commercial Disney Springs à Orlando, en Floride, avant que l'ouragan Milton ne touche terre, le 9 octobre 2024 ( AFP / GIORGIO VIERA )

Sous un ciel couvert et une pluie tantôt légère, tantôt bien plus forte, la famille MacDonald fait partie des quelques dizaines de visiteurs toujours présents à Disney World, tentaculaire parc d'attractions situé à une centaine de kilomètres de la côte ouest de la Floride.

Le parking, d'habitude bondé, n'est plus parsemé que d'une poignée de voitures. Les bus de touristes venant des hôtels avoisinants arrivent presque vides. Les derniers visiteurs sont accueillis par des employés qui filtrent les entrées à quelques minutes de la fermeture.

- Mise en garde des autorités -

Plus grand employeur de la Floride, Disney a fermé ses portes en début d'après-midi mercredi et pourrait les laisser closes jusqu'à jeudi, en fonction des dégâts causés par l'ouragan.

Les hôtels eux restent ouverts, accueillant des touristes et surtout des milliers de personnes évacuées.

Arrivée dimanche avec son mari et leur enfant en provenance d'Hawaï, Linsday Moore confie avoir songé à annuler le voyage. "Mais les compagnies aériennes ne nous ont pas laissé le faire", raconte cette femme de 42 ans. Habituée aux fortes tempêtes du Pacifique, la famille sait, assure-t-elle, ce qui l'attend.

"On dit que cet endroit (Disney) est le plus sûr en cas de tempêtes", poursuit-elle, reconnaissant également que leur situation n'est pas comparable à celle des habitants évacués dans la précipitation.

Agée de 77 ans, Jennifer Lizcano essaie elle aussi de rester positive et de profiter au maximum de son voyage depuis la Californie avec sa fille.

Dans le centre commercial Disney Springs à Orlando, aux Etats-Unis, avant que l'ouragan Milton ne touche terre en Floride le 9 octobre 2024 ( AFP / GIORGIO VIERA )

Elle se dit même impatiente de découvrir le parc Disney moins bondé qu'à l'accoutumée. Et même si Milton approche inexorablement avec la menace de graves dangers, "on n'y est pas encore", dit Jennifer Lizcano.

Les autorités, échaudées par Hélène, sonnent l'alarme depuis des jours. Milton va avoir "un impact considérable et faire beaucoup de dégâts", a encore prévenu mercredi le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis.

Le président Joe Biden a même averti que Milton pourrait être "la pire tempête" en un siècle à frapper la péninsule floridienne, pourtant habituée à ces phénomènes météorologiques.