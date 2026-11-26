Au Canada, un projet de loi sur l'accès aux données personnelles décrié

Le Sénat à Ottawa, au Canada le 23 septembre 2020 ( POOL / Justin Tang )

Un projet de loi permettant aux autorités canadiennes d'accéder à certaines données numériques personnelles au nom de la lutte contre la criminalité provoque une levée de boucliers chez les défenseurs du respect de la vie privée et les géants de la "tech".

Le but de cette "loi concernant l'accès légal", son nom officiel, est d'obliger les entreprises de technologie à conserver davantage de métadonnées de leurs clients et de faciliter l'accès de la police et des services de renseignement à ces données.

Dans certains cas, les autorités pourraient même demander ces informations sans disposer de mandat.

Ce projet de loi a été qualifié de "catastrophe imminente" par plus de 20 organisations de défense des libertés civiles, dont Amnesty International, qui ont appelé le Premier ministre canadien Mark Carney à intervenir pour faire modifier le texte.

Certains géants de la "tech" à l'instar de Meta ont mis en garde ces derniers jours contre un arrêt de certains de leurs services au Canada, comme la messagerie WhatsApp, si le projet était adopté en l'état.

Déjà adopté par la Chambre des Communes, ce texte a été examiné cette semaine par le Sénat qui a finalement proposé mercredi des amendements visant à renforcer la loi sur la question des craintes liées à la cybersécurité.

L'un d'eux cherche ainsi à mieux définir ce qu'est une "vulnérabilité systémique", pouvant exposer un système de chiffrement à une attaque par un acteur malveillant.

Le ministère canadien de la Sécurité publique, qui jugeait avant l'annonce de ces amendements que le texte était suffisamment solide, a indiqué à l'AFP qu'il allait "examiner en détail" les propositions du Sénat.

Pour Ottawa, ce texte est indispensable pour renforcer la lutte contre la criminalité, et notamment contre les menaces d'extorsion communiquées via WhatsApp.

"Le Canada est le seul pays des +Five Eyes+ (alliance regroupant les services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande) et du G7 qui ne dispose pas de loi relative à l'accès légal", a dit à l'AFP David Taylor, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

Cette loi mettra ainsi le Canada "sur un pied d'égalité avec nos partenaires" et établira "un juste équilibre entre la sécurité publique et le droit à la vie privée", a-t-il ajouté.

"Sérieuses préoccupations"

Toutefois, selon le service consultatif du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur les droits humains dans le domaine des technologies numériques, ce projet de loi "soulève de sérieuses préoccupations quant à l'ingérence légale dans le droit à la vie privée".

"Aucune démocratie ne devrait contraindre les prestataires de services à conserver un +fichier+ de données sensibles sur des millions de ses citoyens qui ne sont soupçonnés d'aucun crime, simplement au cas où la police en aurait besoin un jour", a estimé pour sa part Matt Hatfield, dirigeant de l'organisation canadienne OpenMedia.

Ce débat de fond entre les partisans d'une protection absolue de la vie privée et ceux qui y voient un obstacle aux enquêtes criminelles ou antiterroristes agite de nombreux pays comme le Royaume-Uni où il a donné lieu à une bataille judiciaire entre Apple et le gouvernement.

En France, la volonté du gouvernement d'obliger les plateformes de messagerie cryptées à rendre les messages des narcotrafiquants accessibles aux enquêteurs avait été rejetée l'an dernier par le Parlement.

"Boîte de Pandore"

Selon Natalie Campbell, directrice principale des affaires gouvernementales et réglementaires pour l'Amérique du Nord au sein de l'Internet Society, l'extraction de données dans des systèmes chiffrés de bout en bout et leur partage avec les autorités revient à ouvrir une "boîte de Pandore" et créerait des "portes dérobées" (backdoors) dans ces systèmes susceptibles d'être exploitées par des acteurs malveillants.

"Aucune porte dérobée n'est empruntée uniquement par des gentils", estime-t-elle.

Le gouvernement assure que son projet de loi a été caricaturé et qu'il ne crée pas "des failles systémiques ou ce que l'on appelle des portes dérobées", selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique.