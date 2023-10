Au Brésil, Newave Energia s’appuie sur Voltalia pour un projet solaire de 420 mégawatts

(AOF) - Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, a vendu une centrale solaire de 420 mégawatts développée par Voltalia à Newave Energia, un partenariat entre Gerdau et Newave FIP. Newave Energia se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques. Newave Energia a fait l’acquisition de projets solaires prêts à construire dans le complexe d’Arinos, situé dans l'État de Minas Gerais, dans la région sud-est du Brésil. Voltalia fournira également des services de construction et de maintenance de l'infrastructure électrique.

Les futures centrales photovoltaïques de Newave Energia produiront l'équivalent de la consommation de 1,3 million d'habitants du pays et éviteront l'émission d'environ 350 kt de CO2 par an.

Le projet cédé fait partie du complexe d'Arinos. La capacité potentielle totale d'Arinos est de plus de 1,8 gigawatt entièrement développée par Voltalia (comprenant ce projet cédé). La totalité du site bénéficiera d'économies d'échelle grâce à sa taille, le projet Newave Energia jouant un rôle important à cet égard.

D'ici la fin de l'année, au Brésil et dans d'autres pays, plus de 100 mégawatts supplémentaires devraient être vendus par Voltalia, en même temps que des services de construction et de maintenance.

