Au Brésil, la crise politique fait chuter les ETFs actions

Le marché brésilien a été frappé de plein fouet par une crise politique grandissante suivant la démission du ministre de la justice Sergio Moro.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs brésiliennes ont subi une session de marché très compliquée sur la journée de vendredi avec une chute considérable des ETFs de 9,09%. En effet le marché local a été frappé de plein fouet par une crise politique grandissante qui survient au pire moment. La démission du ministre de la justice Sergio Moro, en protestation à l'interférence du Président Bolsonaro dans les affaires d'application de la loi, a été le déclencheur de cette crise. Le real est également impacté et atteint de nouveaux plus bas face au dollar. Cette crise politique sur fonds de crise sanitaire a fortement détérioré la confiance et le sentiment des investisseurs. La session de vendredi a ainsi amené la performance cumulée depuis le début de l'année à -51,60%, les investisseurs ayant retiré $364M du segment. 15 fonds répliquant 5 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $5,5Mds.

