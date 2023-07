AU 1ER SEMESTRE 2023, VAZIVA MULTIPLIE PAR DEUX SON CHIFFRE D’AFFAIRES

Vaziva, première société à dématérialiser les chèques cadeaux et vacances sur une carte bancaire, annonce des résultats semestriels exceptionnels. Grâce à une stratégie solide et des efforts soutenus, elle enregistre une croissance significative à trois chiffres du chiffre d'affaires et des bénéfices. Dans un contexte économique incertain, ces résultats démontrent une solidité et une capacité d'adaptation sur le secteur. Vaziva continue à investir dans l'innovation pour accroitre sa position sur le marché Français.