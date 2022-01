(AOF) - Au 1er janvier 2022, la France comptait 67,8 millions d’habitants. C’est ce qu’a révélé l’Insee dans son bilan démographique 2021. L’an dernier, la population a augmenté de 0,3 %. Le solde naturel (+ 81 000 personnes) est plus élevé qu'en 2020, mais plus bas qu’avant la pandémie de Covid-19.

En 2021, 738 000 bébés sont nés en France, soit 3 000 de plus qu'en 2020 : la chute du nombre de naissances en début d'année, neuf mois après le premier confinement du printemps 2020, a ensuite été compensée par une hausse. En recul entre 2015 et 2020, l'indicateur conjoncturel de fécondité croît légèrement en 2021 et s'établit à 1,83 enfant par femme.

En 2021, 657 000 personnes sont décédées en France, soit 12 000 de moins qu'en 2020, mais 44 000 de plus qu'en 2019. L'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,4 ans pour les femmes et à 79,3 ans pour les hommes : en hausse par rapport à 2020, année où elle avait fortement baissé du fait de la pandémie, mais toujours en dessous du niveau de l'année 2019.

En 2021, 220 000 mariages ont été célébrés, soit 42 % de plus qu'en 2020, la pandémie ayant alors empêché ou repoussé les célébrations.