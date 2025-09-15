aTyr Pharma : un médicament contre les maladies pulmonaires manque son objectif principal lors d'un essai clinique de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails dans l'ensemble)

aTyr Pharma ATYR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée le testant chez des patients atteints d'un type de maladie pulmonaire connu sous le nom de sarcoïdose pulmonaire, qui affecte les poumons et les ganglions lymphatiques.

Les actions de la société ont chuté de 78,7 % avant la mise sur le marché.

L'essai de phase avancée, auquel ont participé 268 patients, visait à montrer une réduction plus importante de l'utilisation quotidienne de stéroïdes après 48 semaines par rapport à un placebo.

Les patients recevant la dose supérieure de 5 mg/kg ont réduit leur consommation de stéroïdes à une moyenne de 2,79 mg/kg par jour, contre 3,52 mg/kg pour le placebo, une différence qui n'était pas statistiquement significative.

aTyr a déclaré qu'il allait rencontrer des représentants de la Food and Drug Administration des États-Unis pour discuter des prochaines étapes pour son médicament, l'efzofitimod.

L'entreprise a déclaré que le profil de sécurité du médicament était cohérent avec les études antérieures.

La sarcoïdose pulmonaire est une maladie qui provoque la formation de petits amas de cellules inflammatoires appelés granulomes dans les poumons. Ceux-ci peuvent provoquer des symptômes tels que la toux, l'essoufflement et la fatigue. La cause de la maladie est inconnue.

Les traitements approuvés pour la sarcoïdose pulmonaire comprennent des corticostéroïdes comme la prednisone, qui sont utilisés en première intention.

Pour les patients qui ne répondent pas ou ne tolèrent pas les stéroïdes, des options de seconde ligne telles que le méthotrexate et l'azathioprine sont couramment prescrites.