Attentisme sur les marchés européens avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l'équilibre à l’approche de la publication de l'inflation en août aux Etats-Unis. Cette statistique peut faire pencher la balance en faveur d'une baisse des taux de 25 points de base ou de 50 points de base de la Fed, la semaine prochaine. En Europe, UniCredit a annoncé une prise de participation d'environ 9% dans sa concurrente allemande, Commerzbank. A Paris, les résultats d’Haulotte et d’Antin Infrastructure Partners sont salués. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,18% à 7420,84 points et l'EuroStoxx50, 0,39% à 4765,62 points.

En Europe, Commerzbank domine le Dax 40 en affichant un gain de 15,24% à 14,52 euros après l'annonce de l'acquisition d'environ 9% de son capital par la banque italienne Unicredit (-0,46% à 35,91 euros). Cette opération alimente la spéculation sur un rapprochement entre les deux établissements bancaires, un scénario faisant déjà l'objet de rumeurs en 2019. A Paris, Société Générale (+0,85% à 21,99 euros) surperforme les autres banques françaises car elle est considérée comme une cible potentielle en cas de reprise de la consolidation du secteur en Europe.

Les investisseurs accueillent favorablement la performance semestrielle d’ Antin Infrastructure Partners . L’action de la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures progresse de 6,67% à 12,16 euros. Elle a légèrement dépassé les attentes des analystes sur les six premiers mois de 2024. Sur cette période, son bénéfice net sous-jacent a progressé de 1,5% à 61,7 millions d'euros. L'Ebitda sous-jacent affiche une hausse de 1,4% à 84 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57% contre 60% il y a un an.

Haulotte Group (+13,81% à 3,05 euros) se maintient en tête du marché SRD au lendemain de la publication de résultats semestriels marqués par la nette amélioration de sa rentabilité. Son résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change est passé en un an de 13 à 30 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,2% contre 3,2%, un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation en août aux Etats-Unis sera publiée à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,23% à 1,1045 dollar.