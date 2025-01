Attentisme sur les Bourses européennes : Wall Street fermée

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir proches de l'équilibre. Les Bourses américaines seront fermées, ce jeudi étant une journée de deuil national à la suite du décès de Jimmy Carter. Les volumes échangés risquent donc d'être plus faibles que ces derniers jours. Les taux longs américains se sont légèrement détendus après leur récente forte progression. A Paris, GTT évalue ses options concernant sa filiale Elogen (hydrogène vert) et OVHcloud a confirmé ses objectifs 2025. Sur le marché des changes, l'euro évolue près de 1,03 dollar et la livre sterling continue de s'affaiblir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GTT

Evoquant "un contexte de marché difficile pour l’hydrogène vert et une volonté de limiter les besoins de financement de sa filiale Elogen", le groupe GTT a annoncé procéder à une revue stratégique des activités de cette dernière. Les premières conclusions de cette revue stratégique devraient être présentées dans les prochaines semaines et, au plus tard, à l’occasion de l’annonce des résultats annuels 2024. Ceux-ci sont attendus le 20 février au soir. D’ici là, le groupe s’abstiendra de tout commentaire sur les options envisagées.

TFF

Au cours du premier semestre 2024/2025, l’activité de TFF s’inscrit en recul sur l’ensemble des marchés du groupe, avec des volumes orientés en baisse dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables. Sur cette période, l'Ebitda a reculé de 18,8% à 50,17 millions d'euros. Le résultat opérationnel a diminué de 23,4% à 40,55 millions d'euros. Le résultat net se replie de 41,6% à 23,82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires fléchit de 9,1% à 240,21 millions d'euros.

Bastide

Bastide a annoncé l'extension de son autorisation d'opérer dans le domaine de l'assistance respiratoire en Colombie Britannique au Canada et la cession de sa filiale française CICA PLUS spécialisée en stomathérapie. L'extension d'autorisation représente un chiffre d'affaires potentiel de 5 millions de dollars canadiens à terme (3,4 millions d'euros) en année pleine. Dans le cadre de sa stratégie de cession des actifs disposant d'un faible potentiel de croissance organique et/ou de création de valeur additionnelle, Bastide a cédé CICA PLUS.

Carmat

Carmat concepteur et développeur du cœur artificiel Aeson, annonce que son chiffre d'affaires 2024 s'élève à 7 millions d'euros, avec la vente de 42 cœurs dont 17 dans le cadre commercial (en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne) et 25 dans le cadre de l'étude clinique Eficas en France. Carmat peut financer ses activités "jusqu'en février 2025", et estime ses besoins financiers à 12 mois entre 40 et 45 millions d'euros. La medtech travaille très activement à la sécurisation, à court-terme, de ressources financières additionnelles lui permettant d'étendre son horizon financier".

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,5% en novembre après avoir reculé de 0,4% en octobre, a indiqué Destatis. Elle était anticipée en augmentation de seulement 0,5%.

Les ventes au détail en novembre en zone euros sont attendues à 11 heures.

Bourses américaines fermées : journée de deuil national à la suite du décès de Jimmy Carter

Ce matin, l'euro perd 0,15% à 1,0303 dollar.

Hier à Paris

Dans le vert à la mi-séance, les marchés européens ont fléchi après que CNN a annoncé que Donald Trump envisage de déclarer l'état d'urgence économique national afin de fournir une base légale à un large éventail de droits de douane mondiaux. Côté statistiques, le secteur privé américain a créé 122000 emplois en décembre selon l'enquête ADP, un chiffre inférieur aux attentes. Côté valeurs, Pluxee a caracolé en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'un premier trimestre supérieur aux attentes. Le CAC 40 a perdu 0,49% à 7 452,42 points et l’EuroStoxx 50 0,38% à 4 992,67 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini dans le désordre. Selon la chaîne d'information CNN, Donald Trump envisagerait de déclarer une urgence économique nationale pour instaurer de nouveaux tarifs douaniers. Cette nouvelle a entraîné une nouvelle hausse des taux longs, qui s'est tassée après l'annonce de créations d'emplois décevantes dans le secteur privé. Les Minutes de la Fed ont montré que le comité de politique monétaire pouvait adopter une approche prudente pour baisser les taux d’intérêt. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 42635,20 points et le Nasdaq a cédé 0,06% à 19478,88 points.