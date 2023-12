Attentisme en vue sur les places européennes avant l'inflation

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. Ce matin, la Banque du Japon n'a pas modifié sa politique monétaire, qui reste ultra-accommodante. Alors que la Fed et la BCE devraient baisser leurs taux en 2024, cette décision a provoqué une baisse du yen. Il faut 143,82 yens pour obtenir 1 dollar. En Europe, les investisseurs attendent la nouvelle estimation de l'inflation en novembre à 11 heures. A Paris, Sodexo a annoncé que la cotation de Pluxee (titres restaurant et de chèques cadeaux) était prévue pour le 1er février 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sodexo

Le projet de spin-off total de Pluxee progresse et la cotation sur Euronext Paris aura lieu le 1er février 2024 à la suite d’une Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 30 janvier 2024, a indiqué Sodexo. Pluxee, qui regroupe ses activités de titres restaurant et de chèques cadeaux, tiendra une journée investisseurs le 10 janvier afin de présenter sa stratégie et ses perspectives pour l'exercice 2024 et à moyen terme. Sodexo précise qu'après sa scission, "Pluxee bénéficiera d'un bilan solide pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance".

Piscines Desjoyaux

Le groupe Piscines Desjoyaux a dévoilé des résultats en forte baisse sur l’exercice 2023, clos fin août, en raison du net repli de son activité. Le résultat net part du groupe a reculé de 23,94% à 16,20 millions d’euros. Son résultat opérationnel a, lui, chuté de 23,7% à 21,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge opérationnel de 15,53% contre 17,55% un an auparavant. Son chiffre d’affaires est en retrait à 138,8 millions d’euros contre 160,5 millions d'euros pour l’exercice 2022.

Exclusive Networks

Exclusive Networks a annoncé l’acquisition de Consigas, un fournisseur mondial de services de cybersécurité spécialisé dans la formation et le conseil. Consigas a généré un chiffre d'affaires brut de 3,1 millions d'euros en 2022. L'acquisition devrait être relutive pour le spécialiste de la cybersécurité. Basée en Europe, Consigas a été fondée en 2013 et est actuellement un fournisseur de services professionnels certifiés et un partenaire de formation agréé au niveau mondial de Palo Alto Networks.

Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2022-2023 le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 834,2 millions d'euros (+18,5%), "franchissant pour la première fois le cap des 800 millions d'euros sur 12 mois". Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation souligne le redressement progressif de sa rentabilité opérationnelle, avec une marge d’Ebitda à 8,3% contre 7,4% s’il y a un an, et un Ebitda à 69,4 millions d'euros, en progression de 32,8%.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en novembre en zone euro sera connue à 11 heures tandis que les mises en chantier et les permis de construire en novembre aux Etats-Unis seront publiés à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,14% à 1,0937 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini en retrait sur fond de nette hausse des prix de l'énergie. Les prix du gaz et du pétrole ont progressé à la suite de la décision de BP d'interrompre toutes ses expéditions de pétrole via la mer Rouge après des nombreuses attaques des Houthis. Plusieurs responsables de la Fed ont tenté de repousser les attentes des marchés sur les baisses de taux. A Paris, Casino discute avec Auchan Retail et Les Mousquetaires sur la cession de ses hypermarchés et supermarchés. Après avoir affiché vendredi un plus haut historique en clôture, le CAC 40 a cédé 0,37% à 7568 points.

Hier à Wall Street

Les marchés action américains ont débuté la semaine sur une note positive, sachant que le S&P 500 a affiché une hausse au cours des 7 précédentes, du jamais vu depuis 2017. Plusieurs responsables de la Fed ont pourtant tenté – sans succès - de repousser les attentes des marchés sur les baisses de taux. La hausse a été emmenée par les valeurs technologiques, à l’exception d’Apple. Les tensions en mer Rouge n’ont pas eu d’impact. L'indice Dow Jones a terminé à l'équilibre à 37306,02 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,61% à 14904,81 points.