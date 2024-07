Attentisme en vue pour les Bourses européennes avant l'inflation

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l’équilibre en dépit de la solide performance de Wall Street hier. L’Europe sous-performe les Etats-Unis depuis le début de la semaine. Non seulement l’incertitude politique reste totale en France, mais les investisseurs attendent l’inflation en zone euro en juin. Elle s’est stabilisée à 2% au Royaume-Uni. A Paris, les investisseurs réagiront à l’offre de rachat de Fnac Darty sur son concurrent italien, Unieuro, et à l’acquisition de la marque Supreme par EssilorLuxottica.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pernod Ricard

Pernod Ricard a signé un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited, un consortium d’investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d’Accolade Wines. " Cette cession permettra à Pernod Ricard de renforcer sa stratégie de premiumisation et de se concentrer sur son portefeuille de marques Premium de spiritueux et de champagnes, moteur de sa croissance ", a expliqué le groupe de vins et spiritueux.

Virbac

Virbac publie un chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en hausse de 16,2% à taux de change constants à 703,1 millions d’euros. Le spécialiste de la santé animale précise que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s'élève à 357,4 millions d’euros, en forte progression de 13,1% à taux et périmètre constants. " Nous confirmons nos prévisions révisées ", annonce Virbac, qui anticipe désormais une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté autour de 16%.

Esker

Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre d’Esker s’est établi à 51,5 millions d’euros, en croissance de 14% à taux de change constants et en données publiées. Pour l’ensemble du premier semestre 2024, les ventes du groupe s’élèvent à 99,2 millions d’euros en croissance de 13% à taux de change constants et en données publiées. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion souligne qu’il réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de niveau d’activité.

Vinpai

Vinpai annonce un chiffre d’affaires en "forte croissance" de 28% au premier semestre 2024, à 5,1 millions d'euros, après un deuxième trimestre en croissance de 62% sur un an à 2,55 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique invoque le "maintien de la dynamique commerciale portée par les nouveaux clients et l’ouverture récente de l’activité au sein de nouveaux marchés".

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en juin en zone euro est attendue à 11 heures. Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en juin seront publiés à 14h30. Ils seront suivis à 15h15 par la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en juin.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera dévoilée à 16h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,03% à 1,0903 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont accusé une deuxième séance consécutive en territoire négatif marquée par de nouveaux profit warning. Le luxe s'est de nouveau trouvé sous pression, après l'avertissement de Hugo Boss et l'activité de Richemont pénalisée par la Chine. De son côté, le réassureur Scor a décroché au lendemain de son avertissement. Côté statistiques, les ventes au détail américaines sont ressorties plus élevées que prévu en juin. Les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni seront au menu de demain. Le CAC 40 a cédé 0,69% à 7580 points et l'EuroStoxx 50, 0,63% à 4951 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont démarré la semaine en territoire positif. La dynamique positive de la candidature de Donald Trump, qui a fait l'objet samedi d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, a favorisé certaines valeurs comme comme Smith & Wesson, spécialiste des armes à feu. De son côté, Goldman Sachs a terminé dans le vert après avoir dévoilé un bénéfice en forte hausse. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 40 211,72 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,40% à 18 472,57 points.