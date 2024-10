Attentisme en vue en Europe: revenus et résultats des entreprises en vedette

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir pratiquement inchangés, suivant l'exemple de Wall Street. La séance sur le Vieux Continent sera animée par les résultats d'entreprises, dont ceux de Deutsche Bank, Heineken et de Roche. En France, les publications de revenus se multiplient : Air Liquide, L’Oréal, Thales, Vivendi… Sur le plan économique, le rendez-vous le plus important sera américain. Le livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20 heures. Le rendement du 10 ans allemand est stable.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Thales

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2024 de Thales s’est établi à 14,069 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % à périmètre et taux de change constants. Il était attendu à 14,04 milliards de dollars. Sur les neuf premiers mois de 2024, les prises de commandes s’élèvent à 15,551 milliards d’euros, en croissance organique de 23%. Le groupe "continue de profiter d’une excellente dynamique commerciale dans l’ensemble de ses activités, en particulier dans le secteur Défense & Sécurité" a souligné Thales dans son communiqué.

L'Oréal

L’Oréal a enregistré au troisième trimestre une croissance de 2,8% de ses revenus à 10,285 milliards d’euros. En données comparables, ils ont progressé de 3,4%, inférieur au consensus Visible Alpha s’élevant à 6%. Sur la même base, la division Luxe a enregistré une croissance de 5,8% à 3,77 milliards d’euros et la division Produits grand public, de 1,4% à 3,748 milliards d’euros. Les division Beauté dermatologique et Produits professionnels ont généré respectivement une croissance de 0,8% à 1,6 milliard d’euros et de 6,1% à 1,16 milliard d’euros.

Pierre et Vacances

Le groupe Pierre et Vacances Central Parcs enregistre une 4ème saison estivale consécutive de croissance, avec une hausse de 1,6% de ses activités touristiques, alors même que l’été 2023 constitue un effet de base élevé (+6%), et en dépit une conjonction de facteurs perturbateurs en France (météo dégradée, situation politique instable, effets pré-Jeux Olympiques) et d’une faible dynamique sectorielle. Sur un an, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 1,9 milliard d’euros, dont 1,8 milliard d’euros pour les marques touristiques, en hausse de 3,7%.

Vivendi

Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4,75 milliards d'euros, au titre de son troisième trimestre, en augmentation de 95,8 % par rapport à la même période de 2023. Cette hausse comprend principalement l'incidence de la consolidation de Lagardère, en hausse de 9,2% à 2,417 milliards d'euros sur la période. En données organiques, les revenus de Vivendi ont progressé de 2,3%. Les revenus de Canal + se sont contractés de 1,7% à 1,529 milliard d'euros, ceux d'Havas de 3,5% à 674 millions d'euros et ceux de Prisma Media de 1,6% à 67 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements anciens en septembre aux Etats-Unis sont attendues à 16 heures, en même temps que la confiance des consommateurs de la zone euro en octobre.

Le livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0796 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en territoire négatif, tiraillés entre les tensions moyen-orientales et le rythme soutenu des résultats d'entreprises. Si aucune statistique d'importance n'a émaillé cette séance, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de la Banque du Canada avant le compte-rendu du Livre beige de la Fed. A Paris, Eurofins Scientific a fermé la marche des indices après avoir déçu sur sa croissance organique au troisième trimestre. Le CAC 40 et l'EuroStoxx 50 ont fini proches de l'équilibre (-0,01%), respectivement à 7535 points et 4940 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé proches de l'équilibre. La saison des résultats est repartie de plus belle. 3M, General Motors et Verizon ont figuré notamment parmi les publications du jour avec plus ou moins de bonheur. Le relèvement des objectifs du constructeur automobile a été salué. Après sa forte hausse de lundi, le rendement du 10 ans américain s'est stabilisé proche de 4,21%. Le Dow Jones a cédé 0,02% à 42924,84 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,18% à 18573,13 points. Le pétrole a gagné 2,38% et l'once d'or a poursuivi sa course aux records.