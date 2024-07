Attentisme en vue en Europe avant la Fed, Scor dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. A l'instar d'hier, la prudence devrait dominer alors que les prochains jours seront animés par de nombreux résultats d'entreprises, des décisions de Banques centrales et des statistiques économiques. En attendant la Banque du Japon et la Fed, mercredi, l'inflation et la croissance en Allemagne sera au menu du jour, du même que le rapport Jolts sur les ouvertures de postes. A Paris, Scor a dévoilé des pertes semestrielles 2 semaines après son profit warning.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Scor

Deux semaines après son avertissement sur ses activités vie et santé, Scor a dévoilé une perte nette de 308 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 et de 112 millions pour le premier semestre 2024. En 2023, le réassureur avait généré un bénéfice net de respectivement 192 millions d'euros et 502 millions d'euros. Les activités d'assurance L&H (L&H insurance service) ont essuyé une perte de 329 millions au deuxième trimestre contre un profit de 140millions, un an plus tôt.

Imerys

Le résultat net, part du groupe, d'Imerys, des six premiers mois de 2024 s’est établi à 142 millions d’euros, à comparer aux 145 millions d’euros du premier semestre 2023, qui intégraient une contribution de 44 millions d’euros des activités abandonnées (solutions de haute température, cédées en janvier 2023). L’Ebitda ajusté a progressé de 11,4% à 384 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 20% en progression de 260 points de base, " tirée par le renforcement de l’effet de levier opérationnel et la contribution des coentreprises ".

Mersen

Le résultat net part du groupe de Mersen a atteint 38,9 millions d’euros au premier semestre, 2024 contre 43,9 millions d’euros au 30 juin 2023. " Cette baisse s’explique principalement par des charges non courantes, d’un montant de 5,4 millions d’euros, correspondant aux frais d’acquisitions ainsi qu’aux charges et provisions constituées pour les mesures d’optimisation ", a précisé l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés.

Delfingen

Delfingen a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 224,7 millions d'euros, en baisse de 3,9%. Il a baissé de 5,6% en données comparables. Le spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie explique avoir été confronté à une base de comparaison défavorable et à un ralentissement, mais aussi à un retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux Etats-Unis et en Allemagne.

Les chiffres macroéconomiques

Le produit intérieur brut en volume a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre après avoir déjà augmenté de 0,3 % au trimestre précédent, a indiqué l'Insee. La croissance était attendue à 0,2%. L'estimation de la croissance du PIB est révisée - après arrondi - à la hausse de 0,1 point à la fois au premier trimestre 2024 et au quatrième trimestre 2023 ; elle s'établit donc à +0,3 % au premier trimestre 2024 et à +0,4 % au quatrième trimestre 2023.

En Europe, le PIB au deuxième trimestre pour l'Allemagne sera publié à 10 heures et pour la zone euro à 11 heures. Le climat des affaires et la confiance des ménages en juillet en zone euro sont aussi attendus à 11 heures. L'inflation en juillet en Allemagne est attendue à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin sera connu à 15 heures, suivi une heure plus tard par l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juin.

Ce matin, l'euro grappille 0,01% à 1,0821 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé cette première séance de la semaine, Londres échappant au repli. La semaine sera marquée par les réunions des grandes banques centrales (États-Unis, Japon et Grande-Bretagne) qui vont s'exprimer sur l'évolution des taux d'intérêt. Demain, de nouveaux résultats d'entreprises seront publiés dont ceux d'Airbus, L'Oréal, et Teleperformance. emeis a enregistré la plus forte baisse du SBF 120 après avoir réduit ses prévisions d'Ebitdar pour 2024. Le CAC 40 a perdu 0,98% à 7443,84 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 0,98% à 4814,74 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini proche de l'équilibre avant des prochaines séances denses aussi bien du côté des sociétés, que de la macroéconomie. Première publication d'importance de la semaine, McDonald's a dévoilé des comptes trimestriels mitigés, mais l’action a clôturé en tête du Dow Jones. Elle sera notamment suivie par celles d'AMD, de Merck, de Microsoft, d'Amazon, d’Apple... La semaine sera aussi marquée par les décisions des grandes banques centrales (Japon, États-Unis et Grande-Bretagne). Le Dow Jones a perdu 0,12% à 40539,93 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,07% à 17370,20 points.