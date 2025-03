Attentisme en vue à Wall Street avant les PMI

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir proches de l'équilibre ce mercredi au lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le président Trump pourrait ajuster ces tarifs douaniers. Les indices PMI des services et Composite de février seront dévoilés à 15h45. Côté valeurs, Foot Locker est attendu en hausse après des résultats dépassant les attentes. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,59% et 0,49%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après l'entrée en vigueur de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Ottawa et Pékin ont annoncé des mesures de rétorsion, tandis que Mexico a promis de répliquer. Côté valeurs, Target a fini dans le rouge après avoir communiqué des prévisions annuelles inférieures aux attentes. Le Dow Jones s'est replié de 1,55% à 42520 points et le Nasdaq a reculé de 0,35% à 18285 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 77000 emplois en février après 186000 en janvier, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 141000.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite pour février seront publiés à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier pour février à 16 heures.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30 et le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Campbell Soup

Au deuxième trimestre de son exercice 2024/2025, Campbell Soup a réalise un chiffre d'affaires en augmentation de 9% pour atteindre 2,7 milliards de dollars mais en diminution de 2% en organique. L'Ebit ressort à 327 millions de dollars, soit une hausse de 3%. Le bénéfice net par action recule de 15% à 0,58 dollar. Compte tenu de la faiblesse de la demande de certaines de ses catégories de snacks, la multinationale agroalimentaire a révisé à la baisse ses perspectives pour cet exercice. Il anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires net d'environ 6 à 8% contre 9-11% précédemment.

Crowdstrike

Crowdstrike est attendu dans le rouge, le spécialiste de la cybersécurité ayant présenté des prévisions un peu courtes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, l'entreprise américaine a essuyé une perte nette de 92,3 millions de dollars après un bénéfice net de 53,7 millions de dollars, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,03 dollar, soit 17 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a bondi de 25% à 1,06 milliard de dollars, dépassant le consensus de 1,035 milliard

Foot Locker

Foot Locker progresse de 2% en avant-Bourse, l'entreprise de distribution spécialisée dans le sport ayant déclaré au quatrième trimestre un bpa ajusté de 86 cents supérieur aux attentes (72 cents). Le bénéfice d'exploitation a bondi de 148 % pour atteindre 82 millions de dollars. La société affiche un chiffre d'affaires net de 2,24 milliards de dollars sur la période, là où le consensus ciblait 2,322 milliards de dollars.

Moderna

Moderna est attendu en nette hausse en pré-marché après que le PDG Stéphane Bancel et l'administrateur Paul Sagan ont acheté pour 6 millions de dollars d'actions de la société. L'information a été rendue publique via des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nicolas Bancel a acquis 160 314 actions pour 5 millions de dollars via sa société Boston Biotech Ventures, et Paul Sagan 31 620 actions pour 1 million de dollars. A 32,93 dollars hier le titre se négocie actuellement a un prix proche de son plus bas sur un an à 29,25 dollars .