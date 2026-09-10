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Attentisme en Europe avant les décisions de la BCE
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:16
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Les principales Bourses européennes sont sur de très faibles variations jeudi en attendant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte de turbulences sur les marchés à la suite de l'envolée des prix du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,18% à 8.171,97 points vers 07h10 GMT, après un repli de 1,94% mercredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,01% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,10% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,06%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,10%, soutenu essentiellement par les ressources de base, tandis que la consommation pèse.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,47% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,12% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge liée aux tensions accrues au Moyen-Orient et sur le marché obligataire.

Avec un baril de Brent encore fermement au-dessus de la barre des 100 dollars jeudi, les investisseurs commencent peut-être à réaliser que la hausse des rendements obligataires et des prix du pétrole sont devenues la nouvelle norme, à mesure que la guerre au Moyen-Orient s'étend, expliquent les analystes.

C'est dans ce contexte que la BCE publiera à 12h15 GMT son communiqué de politique monétaire, tandis que ceux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque du Japon (BoJ) sont attendus la semaine prochaine.

Pour ces trois banques centrales, un relèvement des taux directeurs est anticipé par les marchés pour tacler une inflation alimentée principalement par la hausse des cours du pétrole, sans aucune certitude que cette mesure suffise à apaiser les craintes inflationnistes des marchés.

Alors que les interrogations portent sur la suite de la politique monétaire, Edouard Faure, responsable crédit de Swiss Life Asset Managers France, estime que la BCE devrait opter pour le statu quo jusqu'à la fin de l'année.

"Les investisseurs (...) surveilleront toutefois avec attention la tonalité du discours de la présidente de la BCE qui ne manquera pas de rappeler son approche 'data dependent'", ajoute-t-il.

Pour le moment, l'euro EUR= est stable, à 1,1637 dollar, tout comme le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, qui s'affiche à 3,4277%, après avoir touché la veille un pic depuis avril 2011, à 3,4299%.

UNE GUERRE QUI POURRAIT DURER

L'absence de perspective pour une guerre en Iran, entamée il y a plus de six mois, risque de jeter une ombre sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Le Wall Street Journal, citant des responsables américains, a rapporté que le conflit avec l'Iran pourrait durer jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Le président américain a déclaré mercredi qu'il verserait à chaque adulte américain un "dividende Trump" d'un montant de 5.000 dollars si les républicains conservaient le contrôle du Congrès à l'issue des élections.

Outre l'évolution de la géopolitique, la publication aux Etats-Unis des prix à la production (PPI), prévue dans l'après-midi, et celle sur les prix à la consommation (CPI) attendue vendredi, sont susceptibles d'influer sur la tendance en Bourse.

Aux valeurs, Eutelsat ETL.PA gagne 0,30% à la faveur d'un contrat avec la société allemande de technologies spatiales OroraTech.

Eiffage FOUG.PA , qui a également a annoncé avoir remporté un contrat pour la future usine Neomat CAM, monte de 0,51%.

Abivax ABVX.PA bondit de près de 4%, Goldman Sachs ayant entamé son suivi sur la biotech française avec une recommandation d'achat, soulignant le potentiel de revenus de plusieurs milliards de dollars de son médicament phare, l'obefazimod.

Ailleurs en Europe, Associated British Foods ABF.L , qui a dit prévoir des ventes à périmètre comparable pour Primark en repli de 3% pour le trimestre clos au 12 septembre, chute de 8,66%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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