Attention à une nouvelle correction des actions à court terme, prévient Columbia Threadneedle

Selon lui, le retour d'une politique de taux d'intérêt zéro soutiendra les actifs risqués dans un avenir proche. A court terme cependant, l'augmentation actuelle des cas de contamination au Covid-19, le maintien des mesures de confinement, la baisse de l'activité économique et les anticipations d'inflation contenue (autrement dit des taux réels plus élevés) pourraient provoquer une nouvelle correction des actions.

Maintenant que nous sommes au début d'un nouveau cycle, avec une croissance modérée mais une faible inflation et des taux d'intérêt bas, les politiques de soutien devraient contribuer à réduire le risque d'une nouvelle récession, souligne le professionnel.

Cela faisait aussi écho aux risques déflationnistes extrêmes et aux craintes quant à l'avenir de l'UE et de l'euro.

(AOF) - La présidentielle américaine étant désormais derrière nous, les vaccins devraient accélérer la reprise, estime Paul Doyle, Head of Europe ex-UK Equities chez Columbia Threadneedle Investments. Il est peu probable que les actuelles politiques de soutien changent, car les autorités veulent faire tourner l'économie à plein régime pour soutenir la reprise, ce qui entraînera les actions à la hausse. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'incertitude sur la croissance à long terme, ce qui a contrebalancé les effets positifs des baisses de taux d'intérêt.

