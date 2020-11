Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attention à une inflation durablement basse-Lane (BCE) Reuters • 26/11/2020 à 14:08









FRANCFORT, 26 novembre (Reuters) - Une inflation trop basse pendant trop longtemps dans la zone euro pénaliserait la consommation et l'investissement et pèserait sur les perspectives de remontée des prix à plus long terme, a déclaré jeudi Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE). "Tolérer une phase plus longue d'inflation encore plus basse (...) que ce qui avait été envisagé initialement serait coûteux et risqué", a dit Philip Lane lors d'une conférence en ligne. "Premièrement, cela impliquerait une reprise plus faible de la consommation et de l'investissement, en raison d'une attente de taux d'intérêt réels plus élevés. Deuxièmement, cela contribuerait à ancrer vers le bas les prévisions d'inflation." Isabel Schnabel, membre elle aussi du directoire de la BCE, a déclaré cette semaine que l'institut d'émission devrait envisager de s'accorder plus de temps pour atteindre son objectif d'inflation en raison des nouvelles contraintes auxquelles il doit faire face. La redéfinition de l'objectif d'inflation de la BCE est au coeur de la réflexion en cours sur la stratégie de la banque centrale, alors que la hausse des prix dans la zone euro est inférieure depuis huit ans au niveau visé et qu'il est improbable qu'elle l'atteigne avant plusieurs années en dépit d'une politique monétaire exceptionnellement accommodante. La BCE s'est fixé pour objectif une inflation légèrement inférieure à 2% par an à moyen terme mais ce "moyen terme" n'est pas clairement défini. (Franceso Canepa, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

