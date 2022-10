Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attention à ne pas miser trop tôt sur une inflexion des politiques monétaires de part et d’autre de l’Atlantique information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 07/10/2022 à 15:20









(Crédits photo : Federal Reserve - ) Le 7 octobre 2022 A force de prendre les mauvaises nouvelles pour des bonnes, et inversement, les investisseurs ne savent plus très bien où ils en sont ! Explications : la publication cette semaine des données hebdomadaires portant sur le chômage aux Etats-Unis a fait état de 219.000 inscriptions, contre 190.000 la semaine passée. Ce chiffre est supérieur aux 203.000 inscriptions anticipées. Cette statistique constitue objectivement une mauvaise nouvelle. Pour les marchés, il n'en est rien. Pour bons nombre d'opérateurs boursiers, cette dégradation du marché de l'emploi est bien perçue pour la simple raison qu'elle constitue le signal d'un ralentissement de la croissance économique, ce qui est de nature à inciter la banque centrale américaine adoucir la sévérité du resserrement monétaire mis en place pour lutter contre l'inflation. Ce principe du “bad news is a good news” nous le connaissons bien. Il a fonctionné durant toutes les années 2020 au cours desquelles chaque signe de faiblesse de l'activité économique était synonyme de baisse des taux directeurs de la Fed soucieuse de la sauvegarde de la bonne santé de l'économie américaine. Par ricochet chacune de ces baisses se traduisait par une détente des taux obligataires très bienvenue pour stimuler la hausse des marchés d'actions. Ce raisonnement a très bien marché jusqu'à la fin de l'année dernière, mais il n'est pas sûr que ce soit encore d'actualité. laskine L'apparition d'une inflation de 8,3% outre-Atlantique et d'un rythme de hausse des prix à deux chiffres dans la zone euro, change totalement la donne. Les autorités monétaires - la Fed en tête - étant contraintes de placer la lutte contre la valse des étiquettes au rang de leurs priorités, elles ne peuvent pas se permettre d'envoyer le moindre signal de détente monétaire avant que la hausse des prix ne marque une véritable inflexion. Il faut aussi ajouter que loin de vouloir lutter contre la récession, les banques centrales agissent directement dans le sens d'un fort ralentissement de l'activité économique qui constitue le seul moyen de casser la spirale infernale de la hausse des prix à la consommation. Miser sur l'arrivée d'une récession, alors que rien d'indique que la Fed et le BCE sont disposées à infléchir leur politique monétaire, nous paraît très audacieux. Un tel pari pourrait même se révéler totalement perdant si la récession tant attendue conduit à des révisions à la baisse des anticipations bénéficiaires des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cette semaine une stratégie d'allocation très prudente, avec une forte proportion de liquidités sur l'ensemble de nos portefeuilles. Cette stratégie ne nous a pas permis de pleinement bénéficier de la forte hausse des indices intervenues ce mardi, avec un bond 4,24% pour l'indice CAC 40, mais nous avons préférons continuer de privilégier notre capacité de résistance à la baisse plutôt que reprendre du risque un peu trop vite. S'agissant du portefeuille Offensif, nous avons mis en place une stratégie de couverture de nos positions par l'achat de 5000 parts du tracker Lyxor CAC 40 Double Short, le fameux BX4, qui nous a permis de redresser la barre par rapport au CAC 40 sur les trois derniers mois (voir graphique ci-contre). Sur six et un an, nous sommes toujours pénalisés par nos choix très offensifs ayant consisté à miser fortement sur les valeurs pétrolières qui n'ont pas délivré les performances attendues. Les pertes que nous subissons sur la sélection Offensive illustrent bien les dangers d'une gestion de conviction consistant à faire des choix d'investissement agressifs sur un marché devenu très volatil. laskine Notre stratégie pour les semaines à venir : comme nous l'avons expliqué en préambule, nous ne pensons pas que le moment soit bien choisi pour abandonner la stratégie de grande prudence qui préside à nos choix d'allocation dans les portefeuilles Défensif, ISR/PEA et dans notre sélection Monde constituée d'ETF diversifiés au niveau international. Il ne fait aucun doute que les moindres indices de recul de la hausse des prix, ainsi que d'inflexion de la politique de resserrement monétaire des banques centrales, constitueront un signe de retournement à la hausse, mais pour l'instant la visibilité n'est pas assez bonne pour se jeter à l'eau. Revenir à l'achat aujourd'hui c'est prendre le risque de se nous retrouver avec le pire des deux mondes : c'est-à-dire, un fort ralentissement de la croissance, voire une récession, avec une inflation qui pourrait se maintenir pendant un certain temps à un niveau élevé. Nous avons aussi espoir de voir le portefeuille Offensif regagner du terrain sur le CAC 40. Le maintien de positions significatives dans le secteur des valeurs pétrolières très bien orientées depuis quelques jours, ainsi que les positions spéculatives prises dans le sens de la baisse des marchés, pourraient en effet nous permettre de rattraper une partie de notre retard. La mise en œuvre d'une stratégie volontairement agressive sur ce portefeuille fait partie de nos engagements de départ. Celle-ci revêt un véritable caractère pédagogique, surtout lorsque les marchés sont mal orientés. Les boursiers aguerris que vous être savent, qu'en Bourse, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux ! Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

