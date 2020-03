Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attentat près de l'ambassade des USA à Tunis, cinq blessés Reuters • 06/03/2020 à 13:45









(Actualisé avec confirmation et précisions) TUNIS, 6 mars (Reuters) - Deux activistes se sont fait exploser vendredi près de l'ambassade des Etats-Unis à Tunis, blessant cinq policiers, ont confirmé les autorités tunisiennes. Les deux kamikazes, qui se déplaçaient sur un scooter, ont déclenché leur charge explosive près de l'entrée principale de l'ambassade. Un journaliste de Reuters a vu un deux-roues incendié et un véhicule de police endommagé au milieu de débris alors qu'un hélicoptère tournait au-dessus de la scène. Les deux activistes ont été tués lors de l'attaque, a précisé le ministère de l'Intérieur. L'attentat avait été annoncé en premier lieu par la station de radio tunisienne Mosaïque. L'ambassade américaine sur son compte Twitter a recommandé d'éviter le secteur. (Tarek Amara version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

