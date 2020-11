Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attentat de Nice-Quatre autres personnes placées en garde à vue-BFMTV/AFP Reuters • 03/11/2020 à 10:44









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 3 novembre (Reuters) - Quatre autres personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Nice lors de laquelle trois personnes ont perdu la vie, annoncent BFMTV et l'AFP. Selon l'AFP, qui cite une source judiciaire, les quatre hommes ont été interpellés dans le Val-d'Oise. Six personnes avaient déjà été placées en garde à vue par les enquêteurs qui cherchent à identifier les dernières fréquentations du principal suspect, un Tunisien âgé de 21 ans, en situation irrégulière, grièvement blessé lors de son arrestation par les forces de l'ordre. L'assaillant était arrivé le 20 septembre sur l'île italienne de Lampedusa, puis le 9 octobre à Bari, dans la région des Pouilles, avant de se rendre en France. Le parquet national antiterroriste français a ouvert la semaine dernière une enquête de flagrance pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle. La ville de Nice a déjà été frappée le 14 juillet 2016 par un attentat au camion sur l'emblématique promenade des Anglais, qui avait fait 86 morts et 458 blessés. (Sudip Kar-Gupta et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

