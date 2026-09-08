Attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, des sites énergétiques touchés

(Actualisé avec déclarations saoudiennes)

L'activité a été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, à la suite d'attaques des Houthis du Yémen qui ont en outre fait 73 blessés, ont annoncé les autorités saoudiennes.

Des incendies se sont déclarés sur les sites touchés et plusieurs personnes y ont été blessées tandis que pompiers et services de secours ont été déployés en urgence sur place pour lutter contre les flammes et évaluer les dégâts, a dit le ministère saoudien de l'Energie.

"Les autorités concernées traitent les répercussions de cette attaque", a dit le ministère.

"Les mesures nécessaires vont être prises pour garantir la sécurité des installations et des employés et la poursuite du travail conformément aux plans opérationnels prévus."

La coalition emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen, destinée à lutter contre les Houthis, a auparavant déclaré qu'au moins 73 personnes avaient été blessées dans des attaques du mouvement armé soutenu par l'Iran contre les villes d'Abha, Khamis Mushait, Jizan et Najran, dans le sud de l'Arabie saoudite.

Cette coalition a promis de riposter avec fermeté, qualifiant cette escalade de "dangereuse".

Les Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen et une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite et en mer Rouge depuis leur annonce en juillet dernier d'un blocus maritime des ports saoudiens.

Un porte-parole militaire des Houthis a déclaré mardi que son mouvement allait annoncer une vaste opération militaire en profondeur en territoire saoudien.

Vers 06h10 GMT, le Brent LCOc1 , cours de référence du brut, avance de 1,45% à 98,41 dollars, s'approchant de nouveau de la barre des 100 dollars.

(Nayera Abdallah et Jana Choukeir; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)