Attaque "terroriste" à Londres, deux blessés, l'assaillant abattu

(Actualisé avec bilan, précisions, témoin, Johnson) LONDRES, 2 février (Reuters) - Un homme armé d'un couteau a blessé deux personnes avant d'être abattu par des policiers dimanche dans le sud de Londres, au cours d'une attaque qualifiée de "terroriste" par la police britannique. Selon des sources proches des services de sécurité citées par la chaîne Sky News, la piste d'une "attaque liée à l'islamisme" est privilégiée. "Un homme a été abattu par des officiers armés à Streatham (sud de Londres). A ce stade, il apparaît qu'un certain nombre de personnes ont été poignardées. Les circonstances sont en cours d'évaluation, l'incident est déclaré en lien avec le terrorisme", a écrit la police sur Twitter. La police, qui a demandé aux habitants d'éviter la zone, sur la rive Sud de la Tamise, a par la suite précisé que deux personnes avaient été blessées à l'arme blanche. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, que Reuters n'a pu authentifier, on voit un homme à terre dans Streatham High Road, une rue commerçante, et plusieurs policiers pointer leur arme dans sa direction. Un témoin, Karker Tahir, qui travaillait à proximité, a déclaré à Sky News que les policiers avaient tiré à trois reprises sur l'assaillant. La police a demandé aux personnes se trouvant à proximité de s'éloigner car elle soupçonnait le suspect d'avoir une bombe dans son sac, a-t-il ajouté. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remercié sur Twitter "tous les services d'urgence pour leur réponse à l'incident à Streatham, dont la police a déclaré qu'il était lié au terrorisme". La dernière attaque "terroriste" au Royaume-Uni remonte au 30 novembre dernier. Un homme avait tué deux personnes et en avait blessé trois autres à l'arme blanche sur le London Bridge, dans le centre de Londres, avant d'être abattu par la police. Le London Bridge avait déjà été le théâtre d'un attentat djihadiste en juin 2017. (Elizabeth Piper)

